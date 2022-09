Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit une terrible nouvelle pour Messi

Publié le 30 septembre 2022 à 14h45 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi serait suivi de très près par le FC Barcelone. Marqué par le départ de la Pulga, Joan Laporta serait déterminé à la rapatrier au Camp Nou. Et sa première mission pour obtenir gain de cause serait de trouver le moyen d'améliorer leur relation, entachée au moment de la rupture des négociations pour une prolongation à l'été 2021.

Libre de tout contrat après l'issue de son engagement avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas réussi à s'entendre avec Joan Laporta pour prolonger. Contraint de changer de club, le vétéran de 35 ans s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG.

Laporta est déterminé à rapatrier Messi au Barça

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi pourrait une nouvelle fois changer de club librement et gratuitement, et ce, s'il ne rempile pas d'ici cet été. Conscient de la situation de la Pulga , le FC Barcelone serait en embuscade, prêt à boucler un transfert XXL à 0€ pour rapatrier son ancien capitaine et numéro 10.

