Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi propose une petite fortune à Lionel Messi !

Publié le 1 mai 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG aurait fait parvenir une offre de contrat à Lionel Messi pour le convaincre de débarquer au Parc des Princes cet été, il semblerait que cette proposition soit très conséquente sur le plan financier.

Comme l’a récemment indiqué la presse brésilienne, le PSG est passé à l’attaque pour Lionel Messi ! Leonardo aurait fait parvenir à l’attaquant du FC Barcelone, qui arrive en fin de contrat au mois de juin, une offre basée sur un bail de deux ans + une année supplémentaire en option. Mais qu’en est-il sur le plan financier ? Il semblerait que le PSG ait mis les moyens pour convaincre Messi…

L’offre du PSG largement supérieure à ses concurrents