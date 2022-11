Mercato - PSG : Al-Khelaïfi met les choses au point pour Lionel Messi

Thibault Morlain

Concentré sur la Coupe du monde qui arrivait, Lionel Messi ne voulait pas se concentrer sur les questions à propos de son avenir. Le joueur du PSG va toutefois devoir prendre une grande décision. En fin de contrat, Messi pourrait donc soit prolonger, soit partir libre à l'issue de la saison. Un dossier brulant pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi s'est exprimé dessus.

Prolongera ? Ne prolongera pas ? Telle est donc la question pour l'avenir de Lionel Messi. Aujourd'hui au PSG, l'Argentin est en fin de contrat. Le club de la capitale souhaite le conserver, comme le10sport.com vous l'a révélé, Luis Campos s'active sur ce dossier Messi. La question est maintenant de savoir ce que voudra faire le septuple Ballon d'Or.

« C'est un joueur du PSG »

De passage au micro de TalkSport , Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur lundi sur l'avenir de Lionel Messi. Le président du PSG a alors expliqué : « Messi ? Il est avec nous. C'est un joueur du PSG. Il a un contact . Il est heureux au PSG. On verra en fin de saison ».

« Je suis heureux en France »