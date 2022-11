Mercato - OM : Réunion au Qatar pour le transfert de Thuram ?

Pierrick Levallet

Sélectionné pour la Coupe du monde au Qatar, Marcus Thuram fait l'objet de quelques convoitises sur le marché des transferts. L'OM serait notamment intéressé par une arrivée de l'attaquant de 25 ans. Toutefois, un autre prétendant semble bien mieux placé sur ce dossier. Et il devrait passer à la vitesse supérieure dans les prochaines semaines.

Cet hiver, Pablo Longoria a prévu de recruter quelques joueurs pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Le secteur offensif serait notamment concerné par le mercato hivernal. Alors qu’il a ouvert la porte à un départ de Luis Suarez, pourtant arrivé cet été, le président de l’OM lorgnerait sur quelques internationaux français. Pablo Longoria aurait notamment des vues sur Marcus Thuram d’après la presse italienne. Mais un autre prétendant devrait passer la vitesse supérieure dans ce dossier.

L’Inter va s’entretenir avec le clan Thuram au Qatar

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , la direction de l’Inter présente au Qatar devrait rencontrer l’entourage de Marcus Thuram en marge de la Coupe du monde. Cette réunion aurait pour but de discuter des perspectives d’un éventuel transfert de l’international tricolore et des sommes en jeu. L’Inter serait prêt à mettre sur la table un salaire de 5M€ nets par an dès janvier pour Marcus Thuram.

L’OM est mal embarqué dans ce dossier