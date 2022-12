Mercato - PSG : Al-Khelaïfi fonce pour un transfert réclamé par Neymar

Pierrick Levallet

Étincelant avec Arsenal, Gabriel Martinelli aurait tapé dans l'oeil du PSG. Neymar serait enthousiasmé à l'idée d'évoluer avec son coéquipier en sélection et pousserait donc auprès de sa direction pour que ce transfert se fasse. En revanche, ce ne serait Luis Campos qui gérerait le dossier du joueur de 21 ans mais bien Nasser Al-Khelaïfi.

Cet été, le PSG s’est surtout renforcé au milieu de terrain. De ce fait, Luis Campos devrait s’activer dans les mois à venir pour apporter de nouvelles solutions à Christophe Galtier dans les autres secteurs. En défense, le conseiller football parisien pousse toujours pour Milan Skriniar comme Le10Sport.com l’a révélé en exclusivité. Et en attaque, Luis Campos multiplierait les pistes.

Campos multiplie les pistes pour l’attaque du PSG

En effet, le Portugais aurait déjà quelques noms en tête pour venir épauler Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. João Félix, Gonçalo Ramos, Marcus Rashford, Rafael Leão... La liste est assez longue et elle comporterait un nom de plus avec Gabriel Martinelli. Mais pour ce dernier, Luis Campos ne gérerait pas le dossier.

Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour Martinelli