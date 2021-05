Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est passé à l’action pour Eduardo Camavinga !

Publié le 25 mai 2021 à 17h10 par T.M.

Ça s’active pour l’avenir d’Eduardo Camavinga. Alors que le crack de 18 ans voudrait quitter Rennes, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, aurait pris les choses en main.

Après avoir explosé sous le maillot de Rennes, Eduardo Camavinga voudrait désormais poursuivre sa progression à un niveau supérieur. Et c’est pour cela qu’il voudrait quitter la Bretagne cet été. En effet, selon les informations de RMC dévoilées ce mardi, Camavinga, par l’intermédiaires de ses agents, aurait déjà prévenu sa direction qu’il ne voulait pas prolonger son contrat, lui qui est lié jusqu’en 2022, afin de faire ses valises. Et l’international français aurait déjà une destination en tête puisqu’il voudrait s’installer au PSG.

Al-Khelaïfi aux commandes !

Eduardo Camavinga veut donc le PSG et cela tombe bien puisque le PSG veut également Eduardo Camavinga. Comme l’a précisé le média français, l’intérêt est réciproque. A la recherche d’un milieu de terrain pour cet été, le club de la capitale pourrait donc profiter de l’occasion avec le joueur de Rennes. Un dossier visiblement important à Paris puisque ce n’est autre que Nasser Al-Khelaïfi qui le gérerait. Le président parisien aurait même d’ores et déjà pris son téléphone pour contacter son homologue rennais et lui faire part de son intérêt pour Camavinga, sans pour autant faire d’offre pour le moment.