Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi en position de force pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 4 juin 2021 à 22h20 par La rédaction

Le quotidien sportif AS annonce qu’Allegri ne mise pas sur Cristiano Ronaldo, lui-même désireux de partir. La position de force du PSG dans ce dossier se confirme. Explication.

Dans son édition de jeudi, le quotidien espagnol AS affirme que Massimiliano Allegri ne miserait pas sur Cristiano Ronaldo pour l’avenir, et ce d’autant plus que l’attaquant portugais lui-même souhaite quitter la Juventus.

Paris est quasiment la seule option

Si ces informations s’avèrent exactes, alors la position de force du Paris Saint-Germain se confirme pour récupérer Cristiano Ronaldo. En effet, compte tenu du niveau de salaire de l’attaquant portugais et de son âge, son marché sera extrêmement restreint. Dans ces conditions, le club de la capitale dispose d’une grande marge de manœuvre dans la négociation, sachant que la Juve doit trouver une solution pour la star portugaise, et au passage économiser son salaire. Cette position de force est de nature à faire baisser de manière substantielle le prix du transfert.