Mercato - PSG : Al-Khelaïfi annonce la couleur pour l'avenir de QSI !

Publié le 20 mai 2020 à 3h30 par A.M.

Désigné comme étant la personnalité la plus influente du football mondial par France Football, Nasser Al-Khelaïfi s'est confié sur ses objectifs avec le PSG. Et il assure que QSI est encore loin d'être parti.

Sur tous les fronts depuis le début de la crise du Covid-19, Nasser Al-Khelaïfi est la personne la plus influente du football mondial selon France Football . Et dans une interview accordée à l'hebdomadaire, le président du PSG assure d'ailleurs qu'il est encore là pour longtemps, tout comme QSI : « Je suis très fier de ce que nous avons déjà accompli, mais nous ne sommes encore qu’au début de cette aventure. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce projet n’exprime pas seulement une vision pour un club de football. Il englobe une vision pour une ville, mais aussi pour l’ensemble du football français et la diversité des familles qui le compose et l’entoure ».

Al-Khelaïfi l'assure, QSI est là pour longtemps