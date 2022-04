Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris une grande décision pour Icardi !

Publié le 24 avril 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi pourrait d’ores et déjà avoir pris une décision fracassante dans le dossier Mauro Icardi. Bien que son contrat court jusqu’en juin 2024, l’Argentin serait invité à aller voir ailleurs à l’intersaison.

Recruté à l’été 2019 par le biais d’un prêt convenu avec l’Inter, Mauro Icardi a définitivement été transféré en mai 2020. Cependant, l’Argentin n’affiche clairement plus la même forme depuis et son nom ne cesse d’être lié à un éventuel départ à chaque fenêtre des transferts, comme ce fut le cas cet hiver et l’été dernier. Et alors que le PSG se serait opposé à son départ dans la foulée de la venue de Lionel Messi lors de la dernière intersaison et ce, bien que la Juventus ait cultivé le désir de le recruter selon Fabrizio Romano, la donne aurait changé. Nasser Al-Khelaïfi aurait tranché !

Le PSG ne veut plus d’Icardi !