Mercato - PSG : Achraf Hakimi a failli échapper au PSG !

Publié le 1 juillet 2021 à 21h15 par La rédaction

Alors qu’Achraf Hakimi est tout proche de s’engager avec le PSG, Leonardo aurait pu avoir affaire à un autre concurrent de taille dans ce dossier. En effet, le Bayern Munich était intéressé mais le club allemand n’a pas pu s’aligner financièrement sur les exigences de l’Inter Milan.

Après des négociations intenses avec l’Inter Milan, et une lutte avec Chelsea, le PSG est en passe de boucler le dossier Achraf Hakimi que vous a détaillé Le 10 Sport. Une arrivée qui vient marquer les grosses ambitions du PSG sur ce mercato. Le latéral droit marocain sera la seconde recrue de Leonardo après Georginio Wijnaldum il y a quelques semaines. Pourtant, l’ancien joueur de Dortmund aurait pu échapper à Paris.

Le Bayern Munich n’a pas pu suivre le PSG