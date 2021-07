Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel vient une nouvelle fois contrecarrer les plans de Leonardo !

Publié le 1 juillet 2021 à 20h15 par A.C.

Pour renforcer le poste de latéral gauche, Leonardo aurait coché le nom de Leonardo Spinazzola de l’AS Roma.

Il est l’un des grands acteurs de cet Euro. Dévastant dans son couloir gauche, Leonardo Spinazzola est en train d’exposer à L’euro, sous le maillot de la Squadra Azzurra. L’ancien de la Juventus désormais à l’AS Roma aligne les prestations remarquable et remarquées, puisque plusieurs gros clubs s’intéresseraient à lui. Cela serait notamment le cas du Paris Saint-Germain ! D’après les informations de Gianluca Di Marzio, Leonardo se serait renseigné pour Spinazzola, alors que Layvin Kurzawa semble être poussé vers la sortie du côté du PSG. L’Italien aurait toutefois également tapé dans l’œil du Real Madrid et du FC Barcelone...

Chelsea rentre dans la danse pour Spinazzola