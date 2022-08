Foot - Mercato - PSG

PSG : A peine parti, un attaquant ouvre la porte à un retour

Publié le 20 août 2022 à 01h00 par Arthur Montagne

Formé au PSG, Arnaud Kalimuendo a quitté son club formateur cet été afin de rejoindre le Stade Rennais pour plus de 20M€. Néanmoins, le jeune attaquant ne ferme aucun porte pour son avenir à commencer par celle d'un retour à Paris dans le futur.

Comme le PSG a pu le faire par le passé, un nouveau jeune joueur issu de son centre de formation a quitté le club. Cet été, Arnaud Kalimuendo a ainsi été transféré au Stade Rennais pour plus de 20M€ après deux saisons abouties en prêt au RC Lens. Mais le Titi n'en oublie pas pour autant son club formateur.

Kalimuendo n'écarte pas l'idée d'un retour au PSG

En effet, à l'occasion de sa présentation face aux médias, Arnaud Kalimuendo n'écartait pas l'idée d'un retour au PSG dans le futur. « Faire une croix sur le PSG dans un premier temps ? Dans la vie, même en dehors du foot, il ne faut pas se mettre de barrières. Je n’ai pas pensé à cela », assurait-il avant de poursuivre.

«Je ne me mets pas de barrières»