PSG : A peine arrivé, Fabian Ruiz se lâche sur son transfert

Publié le 1 septembre 2022 à 06h00 par Arthur Montagne

Cinquième recrue estivale du PSG, Fabian Ruiz a rejoint le club de la capitale pour cinq saisons et le milieu de terrain espagnol a livré ses premiers mots après son transfert. Fier d'évoluer à Paris, l'ancien joueur du Betis et surtout impatient à l'idée de commencer son aventure et de découvrir le Parc des Princes.

Après plusieurs semaines de discussions avec le Napoli, le PSG est parvenu à trouver un accord pour le transfert de Fabian Ruiz. L'international espagnol, dont le contrat prenait fin en juin 2023, s'engage donc pour cinq saisons à Paris. Le club de la capitale aurait déboursé environ 25M€, bonus compris, pour recruter le milieu de terrain formé Betis qui ne manque pas d'afficher sa joie après son transfert.

La fierté de Fabian Ruiz...

« Beaucoup d’émotions ? Oui, je suis très heureux de m'engager avec le Paris Saint-Germain. C'est un bonheur pour moi de commencer cette nouvelle étape de ma carrière dans ce pays. Et je suis fier d'arriver dans l'un des meilleurs clubs d'Europe avec les meilleurs joueurs du monde. C'est un challenge vraiment excitant. C’est toujours un grand défi de s’engager dans un grand club, parce que ça oblige à donner le meilleur de nous-mêmes. Je vais avoir les meilleurs joueurs à mes côtés et ce club incroyable pour évoluer, donc je vais devoir afficher mon meilleur niveau chaque jour pour être à la hauteur de ses couleurs. Vous savez, pouvoir partager un vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde, c'est une fierté », lance Fabian Ruiz sur le site officiel du club.

... qui a hâte de découvrir le Parc des Princes

Et le milieu de terrain espagnol, qui n'était pas dans le groupe pour le déplacement à Toulouse ce mercredi, a hâte de disputer ses premières minutes avec le PSG, surtout au Parc des Princes : « J’ai hâte de porter ce maillot et apporter ma pierre à l'édifice. Je n’ai qu’une envie : que ça commence dès maintenant ! Je suis très impatient. Depuis le début des négociations, je m'imaginais pouvoir jouer mon premier match au Parc des Princes. J'ai eu la chance de pouvoir y jouer il y a un an, mais maintenant je veux y jouer sous le maillot parisien ».

