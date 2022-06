Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Paris, on a déjà oublié Antonio Conte...

Publié le 7 juin 2022 à 12h45 par Axel Cornic

Actuellement à Tottenham, Antonio Conte était annoncé comme l’un des potentiels successeurs à Mauricio Pochettino, dont les jours sur le banc du PSG sont comptés. Finalement, l’Italien ne devrait pas débarquer à Paris, où l’on penserait désormais à Christophe Galtier de l’OGC Nice.

Le départ de Mauricio Pochettino semble quasiment certain. Comme nous vous l’annonçons depuis l’automne dernier sur le10sport.com, l’Argentin n’a pas convaincu les dirigeants du Paris Saint-Germain et l’échec en huitième de finale de Ligue des Champions n’a en rien arrangé les choses. Selon nos informations, le favori des propriétaires du PSG n’est autre que Zinedine Zidane, qui semble toutefois plus attiré par le poste de sélection de l’équipe de France pour le moment. Ainsi, d’autres pistes ont été évoquées, comme celle menant à Antonio Conte, qui aurait vraisemblablement proposé ses services au PSG.

Conte, de l’histoire ancienne pour le PSG