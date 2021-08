Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Madrid, on a déjà tout prévu pour Mbappé... et Pogba !

Publié le 1 septembre 2021 à 0h45 par A.C.

Kylian Mbappé ne devrait pas être le seul coup à 0€ du Real Madrid, lors du prochain mercato estival.

Ce lundi, à un peu plus de 24 heures de la fin du mercato estival, le Real Madrid a décidé de jeter l’éponge pour Kylian Mbappé. Les discussions avec le Paris Saint-Germain, ouvertes après une deuxième offre d’une valeur totale de 180M€, ne semblent avoir débouché sur rien et les Madrilènes se sont concentrés sur d’autres dossiers en cette fin de mercato. C'est le cas d’Eduardo Camavinga, qui a officiellement rejoint le Real Madrid ce mardi, avec le Stade Rennais qui pourrait récupérer jusqu’à 40M€ pour un joueur à qui ‘il ne restait qu’un an de contrat.

Mbappé et Pogba à Madrid, pour 0€