PSG : A Barcelone, le feuilleton Messi a laissé des séquelles

Publié le 24 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Lionel Messi a quitté un FC Barcelone en grande difficulté financièrement parlant et frappé par le Covid-19. Le timing du départ de l’attaquant du PSG a été regretté par Ronald Koeman, entraîneur du Barça à l’époque.

Après 21 années passées au FC Barcelone où il a fait ses classes dans la réputée Masia , le centre de formation du club culé, Lionel Messi quittait le Barça en larmes le 8 août 2021. Au cours d’une conférence de presse d’adieu au Camp Nou, le septuple Ballon d’or ne retenait pas son émotion au moment de dire au revoir à son club de toujours et quelques heures plus tard, Messi s’affichait au Parc des princes tout sourire aux côtés du président Nasser Al-Khelaifi tout en arborant la tunique 30 du PSG.

Koeman regrette le timing du départ de Messi

Le départ de Lionel Messi a eu un impact immédiat sur l’effectif de Ronald Koeman, en poste au FC Barcelone à l’époque avant d’être démis de ses fonctions deux mois plus tard. Voyant le groupe de Xavi Hernandez et les difficultés rencontrées par le Barça lorsqu’il y officiait, Koeman n’a pas manqué de regretter le départ de Messi pour Sky Sports. « Le Barça cette saison ? Ils ont de meilleurs joueurs. Ils ont signé un certain nombre de bons joueurs. Peut-être que ma période en tant qu'entraîneur à Barcelone a été le pire moment du club financièrement parlant. C'était la période Covid et nous avons perdu Messi et nous avons perdu Griezmann. Pourtant, j'ai eu de la chance car nous avions de bons jeunes joueurs mais nous n'avions pas le nombre de joueurs offensifs qui ont signé cette saison et c'est une grande différence ».

