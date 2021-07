Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle révélation de Donnarumma sur son arrivée !

Publié le 20 juillet 2021 à 17h45 par La rédaction

Le PSG a réalisé un énorme coup en accueillant Gianluigi Donnarumma. Et le club de la capitale pourrait notamment remercier un certain Gianluigi Buffon.

Arrivé en fin de contrat à l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a choisi de rejoindre le PSG. A 22 ans, le récent champion d'Europe va découvrir un deuxième championnat dans son nouveau club. Auteur de grandes performances avec l'AC Milan, Donnarumma s'est affirmé comme l'un des plus grands espoirs mondiaux à son poste. Un réel coup donc pour le mercato parisien. Un recrutement d'ailleurs aidé par un ancien joueur du PSG...

Buffon a conseillé Donnarumma