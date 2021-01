Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s'en tenir pour cet attaquant de Serie A !

Publié le 25 janvier 2021 à 1h15 par La rédaction

Alors que Moise Kean pourrait retourner à Everton en juin prochain, les dirigeants du PSG s'activeraient pour recruter un nouvel attaquant, et ils songeraient à Edin Dzeko dans cette optique. Cependant, Leonardo devra batailler face à un fervent admirateur de l'attaquant de l'AS Roma, à savoir Antonio Conte.

Du côté du Paris Saint-Germain, l'un des dossiers activés mènerait à Edin Dzeko. Et pour cause, les dirigeants seraient à la recherche d'un avant-centre afin de trouver un potentiel successeur à Moise Kean. En effet, même si ce dernier est excellent, il n'est que prêté par Everton et les différentes parties n'ont pas négocié d'option d'achat le concernant. Par conséquent, Moise Kean pourrait quitter le PSG en juin prochain. Une situation que Leonardo souhaiterait anticiper et en fonction de laquelle il songerait à s'offrir les services d'Edin Dzeko. En grande difficulté à l'AS Roma, notamment à cause d'une mésentente avec Paulo Fonseca, l'attaquant pourrait plier bagages d'ici peu, ce dernier ayant même été proposé à certains clubs, dont le PSG mais aussi l'Inter. Une option qui aurait donc fait son chemin dans les esprits des dirigeants des deux écuries et qui plairait énormément à un certain Antonio Conte.

Un duo Lukaku-Dzeko à l'Inter ? Conte en rêve !