Mercato : Proche de signer à l’ASSE ? Il annonce «des conneries» 

En décembre dernier, l’ASSE décidait de nommer un nouvel entraîneur. Suite à l’éviction de Laurent Batlles, c’est Olivier Dall’Oglio qui a pris place sur le banc des Stéphanois. A l’époque, d’autres noms circulaient pour venir prendre les commandes des Verts. Il était notamment question de la piste menant à Thierry Laurey. Mais voilà que ce dernier a été très clair concernant les rumeurs qui l’annonçaient à l’ASSE.

L’ASSE est de retour en Ligue 1. Après avoir battu Metz en barrages, les Verts ont validé leur ticket pour l’élite. On retrouvera donc Saint-Etienne au plus haut niveau avec sur son banc de touche Olivier Dall’Oglio. Nommé entraîneur de l’ASSE en décembre dernier à la place de Laurent Batlles, il aura donc réussi à ramer le club stéphanois en Ligue 1. Cela aurait pu se passer différemment puisqu’à l’époque, il était également expliqué que Thierry Laurey était ciblé pour venir s’asseoir sur le banc de l’ASSE.



« Je n’ai jamais été contacté par Saint-Etienne »

Thierry Laurey aurait-il alors pu devenir l’entraîneur de l’ASSE ? Dans un entretien accordé à Poteaux-Carrés , il a mis les choses au point, assurant : « J’ai lu ça mais c’est des conneries. J’en profite pour remettre l’église au milieu du village. Je n’ai jamais été contacté par Saint-Etienne car une personne au club a fait barrage. Et ce n’était pas le président ou un dirigeant. C’était quelqu’un qui est dans l’ombre, qui, lorsque j’ai travaillé à Saint-Etienne comme recruteur, en a pris ombrage car il voulait le poste. C’est un petit règlement de comptes. Dans le milieu du football, c’est classique ».

« Entraîner les Verts, ça aurait été avec plaisir »