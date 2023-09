Mercato : Problème pour les nouveaux cracks du PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au fil des années, le PSG peine à faire percer ses jeunes éléments issus du centre de formation en équipe première, et ce en raison des nombreuses stars de l'effectif qui barrent la route. Loris Arnaud, ancien titi du PSG, livre son point de vue à ce sujet et dresse un constat accablant.

Depuis le rachat du PSG par le Qatar, en 2011, le club doit faire face à un problème majeur : l'exode de ses jeunes talents issus du centre de formation, dont la plupart décident d'aller chercher du temps de jeu ailleurs plutôt que d'évoluer dans l'ombre des stars de l'équipe première. Et malgré quelques rares percées comme celle de Warren Zaïre-Emery, il est vrai que les occasions se font rares pour les titis du PSG.

« Il faut être un phénomène pour avoir sa place »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , l'ancien attaquant du PSG Loris Arnaud livre son point de vue : « Plus difficile de percer qu’à mon époque ? Oui, parce qu’il y a de plus grands joueurs aujourd’hui. Il faut être un phénomène pour avoir sa place dans l’équipe actuelle, comme Warren Zaïre-Emery », explique-t-il, lui qui a fait quelques apparitions dans le groupe pro du PSG entre 2007 et 2012.

L'arrivée du Qatar a tout chamboulé