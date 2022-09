Foot - Mercato

Mercato : Premier couac pour le retour de Zidane ?

Publié le 20 septembre 2022 à 10h10 par Pierrick Levallet

Sans club malgré l’intérêt fort du PSG cet été, Zinédine Zidane pourrait faire son retour à la Juventus. Le technicien français figure parmi les noms envisagés pour prendre la succession de Massimiliano Allegri, qui ne fait plus l’unanimité à cause de ses résultats. Toutefois, un gros problème d’ordre économique pourrait faire capoter le retour de Zinédine Zidane.

Proche du PSG cet été et étant même considéré comme le grand rêve du Qatar pour remplacer Mauricio Pochettino comme Le10Sport.com l’avait révélé en exclusivité, Zinédine Zidane est toujours sans club à l’heure actuelle. Le technicien français n’a toujours pas trouvé de projet intéressant à ses yeux. Toutefois, une nouvelle option se serait présentée à lui ces derniers jours au sein d’une équipe qu’il connaît très bien.

Zidane parmi les noms envisagés pour remplacer Allegri à la Juventus

D’après Calciomercato.it , Massimiliano Allegri ne ferait plus vraiment l’unanimité à la Juventus. La Vieille Dame chercherait d’ailleurs à le remplacer et les prétendants seraient nombreux. Parmi les noms évoqués pour remplacer l’Italien, il y a un certain Zinédine Zidane. Néanmoins, le retour de l’ancien du Real Madrid en Serie A pourrait finalement de pas avoir lieu.

Un départ d’Allegri n’est pas à l’ordre du jour