Foot - Mercato

Mercato : Pierre Ménès se prononce sur le grand retour de Génésio !

Publié le 3 mars 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Bruno Génésio vient se relancer au Stade Rennais suite à la démission de Julien Stéphan, Pierre Ménès se réjouit de cette nouvelle.

Et revoilà Bruno Génésio en Ligue 1 ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité mardi, l’ancien entraîneur de l’OL a signé un contrat de deux ans et demi avec le Stade Rennais, et il vient ainsi succéder à Julien Stéphan qui a présenté sa démission en début de saison au club breton. Plus d’un an et demi après son départ du club rhodanien, Génésio retrouve donc un challenge en France, ce qui n’est pas pour déplaire à Pierre Ménès.

« Un vrai plaisir de le revoir »

Via son compte Twitter , le consultant de Canal + a livré son ressenti sur cette arrivée de Bruno Génésio sur le banc du Stade Rennais : « Le retour d’un super mec aimé par ses joueurs. Un vrai plaisir de le revoir en L1 il le mérite », lâche Ménès, qui en profite pour rappeler qu’il avait révélé les tensions en interne au Stade Rennais avec Julien Stéphan : « J’avais annoncé en début de saison que ça finirait mal avec Stéphan. Voilà ».

Genesio à Rennes. Le retour d’un super mec aimé par ses joueurs. Un vrai plaisir de le revoir en L1 il le mérite — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 2, 2021