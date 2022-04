Foot - Mercato

Mercato : Un contrat en or proposé à Pep Guardiola ?

Publié le 7 avril 2022 à 15h28 par La rédaction mis à jour le 7 avril 2022 à 15h34

Malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2023 avec Manchester City, Pep Guardiola intéresse fortement la Fédération Brésilienne de Football qui envisage de lui confier le poste de sélectionneur après le Mondial au Qatar.