Mercato : Manchester United est prévenu pour cette piste défensive !

Publié le 29 mai 2022 à 15h25 par La rédaction

Le mercato estival s’annonce intense pour Villarreal. Après avoir atteint les demi-finales de la Ligue des Champion, de nombreux joueurs de l’équipe espagnole ont attiré les regards des cadors européens. C’est notamment le cas de Pau Torres, défenseur central espagnol de 25 ans, qui retiendrait l’attention de Manchester United. Le défenseur s’est confié sur son avenir…

Dans des propos rapportés par Marca , Pau Torres a confié que, malgré l'intérêt de Manchester United, la seule proposition qu’il avait en main était celle de Villarreal, et qu’il se sentait bien au club : « J'ai la tranquillité d'esprit d'être là où ils me veulent, là où j'ai un contrat valable et une offre de renouvellement. L'avenir nous dira ce qui se passera mais je suis très serein, je ne cherche pas plus loin. Ça fait deux ans très bien à Villarreal, on a rivalisé avec les meilleurs au niveau européen, c'est ce que tout joueur veut. Et si en plus tu le fais dans l'équipe de ta ville, c'est plus grand. C'est quelque chose dont j'ai toujours parlé avec le président, que différentes situations peuvent se présenter. Le club m'aime et je lui en suis très reconnaissant. Nous verrons ce que nous déciderons. Ce sont des décisions très difficiles, il n’y a rien. Il n'y a pas de décision prise. La seule offre que j'ai aujourd'hui est le renouvellement avec Villarreal. Je sais qu'ils m'aiment ici et ils m'aiment beaucoup ». L’avenir de Pau Torres semble donc, pour l’instant, s’écrire du côté de Villarreal.