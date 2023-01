Mercato : Panique au Real Madrid, l'avenir de Benzema est relancé

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Karim Benzema n'a toujours pas prolongé son bail et se retrouve désormais autorisé à négocier avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre l'été prochain. Et visiblement, en Espagne, l'incertitude commence à régner concernant l'avenir de l'ancien attaquant de l'OL.

Après un épisode douloureux avec l'équipe de France et une blessure qui l'a poussé à renoncer à la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema est de retour au Real Madrid. Mais pour combien de temps ? La question se pose puisque son contrat s'achève en juin prochain et bien que l'optimisme soit régulièrement avancé en Espagne, l'ancien Lyonnais n'a toujours pas prolongé.

Equipe de France : Forfait au Qatar, Benzema a pris une décision radicale https://t.co/l88MMGQA4v pic.twitter.com/UtY8IFNOLx — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

Incertitude pour l'avenir de Benzema ?

Et depuis le 1er janvier, Karim Benzema est donc autorisé à négocier avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre l'été prochain. Ce qui commence à susciter le doute en Espagne dans ce dossier.

«Ce n’est pas clair à 100% que Benzema reste au Real Madrid»