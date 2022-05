Mercato : Un buteur de Liverpool arrive au Milan AC ?

Foot - Mercato - Milan AC

Alors qu’il a fait ses adieux à Liverpool, où il évoluait depuis 2015, Divock Origi serait de plus en plus proche de rejoindre la Serie A et s’engager avec l’AC Milan.

Après avoir dit au revoir aux supporters de Liverpool lors du dernier match de la saison à Anfield, Divock Origi, libre de tout contrat le 30 juin prochain, aurait déjà trouvé son nouveau club. Annoncé avec insistance depuis plusieurs semaines du côté de l’AC Milan, les choses devraient rapidement se concrétiser pour l’international belge. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Origi serait attendu la semaine prochaine à Milan pour effectuer la traditionnelle visite médicale et parapher son contrat avec le club lombard. Si les deux parties disposent d’un accord verbal depuis un mois, il ne reste plus que la signature de l'attaquant de 27 ans pour officialiser la nouvelle.

AC Milan are waiting for Divock Origi in Italy next week to undergo medical tests and then sign the contract, he’s joining fresh Serie A champions on a free move. 🔴⚫️ #ACMilanOrigi has reached verbal agreement one month ago, now just waiting to sign the contract. pic.twitter.com/vscrlwzTBi