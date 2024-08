Mercato : «On ne fera aucun cadeau», l’OM fait une énorme annonce en privé

Arnaud De Kanel

La tension est à son comble du côté de l'OM. Alors que les membres du loft ne se précipitent pas pour trouver un nouveau challenge, le mercato olympien est à l'arrêt. Cela agace logiquement les dirigeants qui se sont promis de se montrer intransigeants dans le futur avec les joueurs en fin de contrat.

Le mercato de l'OM. Grâce aux belles ventes réalisées en début d'été, le club phocéen disposait d'une grande marge de manœuvre pour se renforcer. Mais désormais, il est dans l'attente des départs de Jordan Veretout, Samuel Gigot ou encore Chancel Mbemba pour finaliser les derniers recrutements. L'OM priorise en effet le départ des trois éléments cités puisqu'ils entrent dans la dernière année de leur contrat.

Ils ne veulent pas quitter l'OM

Or, aucun d'entre-eux n'est pressé de claquer la porte. Ils sont surtout vexés du traitement de l'OM à leurs égards. Pourtant, Chancel Mbemba, Jordan Veretout et Samuel Gigot ont tous reçus des propositions au cours de ce mercato estival. Des offres déclinées et qui mettent donc l'OM dos au mur puisqu'ils pourraient partir libre l'été prochain. De quoi provoquer la colère des dirigeants.

«Si un joueur n’aide pas le club et se moque de nous, on ne fera aucun cadeau»

En coulisses, l'OM a haussé le ton et a promis de se montrer encore plus ferme à l'avenir avec les joueurs en fin de contrat. « Si un joueur n’aide pas le club et se moque de nous, on ne fera aucun cadeau », fait savoir une source phocéenne à RMC Sport.