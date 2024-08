En feu sur le mercato, l’OM prépare encore six transferts

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déjà en passe de vivre un mercato record, l'OM n'a pas encore terminé alors qu'il reste une dizaine de jours avant la fin des opérations. Le club a très bien recruté et cherche aussi à se débarrasser de joueurs considérés comme indésirables. Les opérations sont donc loin d'être finies puisque l'OM espère encore conclure 6 autres transferts dans le sens des départs.

L'OM a pris l'habitude de changer beaucoup de choses dans son effectif pendant les périodes de mercato. C'est encore le cas en ce moment et d'ailleurs, le club enchaîne les dossiers. A l'heure actuelle, les dirigeants se concentrent surtout sur la recherche d'un renfort offensif tout en travaillant pour le départ de certains, une situation qui commence à peser lourd en interne. Voir tous les indésirables quitter Marseille avant le 30 août serait une excellente nouvelle.

Mercato : L'OM dégaine une offre, un transfert prend forme ? https://t.co/5b7EmPoJtw pic.twitter.com/xR3zdWRuDy — le10sport (@le10sport) August 20, 2024

6 départs à venir ?

L'Equipe rappelle qu'il y a encore au moins 6 joueurs qui sont listés pour un départ à venir. Certains d'entre eux ne font plus partie des plans de jeu du club et on tente désespérément de leur trouver un nouveau point de chute. Appelés lofteurs, Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Jordan Veretout sont concernés par un départ, tout comme Azzedine Ounahi, Bamo Meïté et Amine Harit. Même si ce dernier a réalisé une belle prestation lors du premier match de l'OM en Ligue 1, cela n'aurait pas convaincu Roberto De Zerbi de poursuivre l'aventure.

Une situation difficile

Roberto De Zerbi est arrivé en juin et il a dû opérer des choix forts avec les nouveaux éléments qui se présentaient face à lui. Mais la situation autour de certains indésirables commence à poser de sérieux problèmes en interne. Le temps est compté pour l'OM, qui n'aura pas d'autre choix que de réintégrer tout le monde s'ils ne sont pas partis avant la fin du mercato estival.