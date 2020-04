Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta a deux très jolis coups à réaliser en Ligue 2 !

Publié le 27 avril 2020 à 3h30 par A.M.

En difficultés financières, l'Olympique de Marseille va devoir tenter des jolis coups cet été afin de se renforcer. Dans cette optique, Andoni Zubizarreta aurait activé des pistes en Ligue 2. Et de belles opérations sont à réaliser.

Incapable de rivaliser financièrement avec les grosses écuries européennes, l'Olympique de Marseille pourrait se tourner vers la Ligue 2 cet été afin de se renforcer. Dans cette optique, le nom de Pape Gueye a récemment été lié à l'OM. Et Jean-Philippe Durand, ancien directeur de la cellule de recrutement phocéenne, valide la piste menant au milieu de terrain du Havre. « Bien sûr, car c'est un profil moderne. Un joueur jeune, avec une grosse maturité dans le jeu et très athlétique. C'est un vrai joueur de foot, gaucher, avec une grosse qualité de passe et une technique affirmée. Il fait partie de ceux qui montrent qu'ils ont le profil pour jouer au-dessus », assure-t-il au Phocéen .

Cabot et Gueye, les deux jolis coups à tenter pour l'OM ?