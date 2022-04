Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : William Saliba lâche un indice sur son avenir !

Publié le 2 avril 2022 à 9h10 par La rédaction

Prêté une saison sans option d’achat à l’OM, William Saliba est censé revenir à Arsenal à la fin du mois de juin. Mais l’international français ne ferme pas la porte à un avenir olympien, surtout s’il y a une qualification en Ligue des Champions…

L’avenir de William Saliba est au bout de toutes les lèvres. Restera, ne restera pas… Pour le moment, difficile d’y voir clair. Le néo international français est prêté sans option d’achat par Arsenal. Mais vu son attachement pour l’OM et les copies rendues, l’idée de le voir rester à Marseille a émergé depuis un moment dans la tête des dirigeants olympiens. De son côté, William Saliba préfère vivre cette fin de saison à fond pour ne pas regretter. « Ce club et ce public sont magnifiques donc je veux profiter un max d'ici la fin de saison, comme si je n'allais plus revenir. Il reste deux mois, je veux savourer chaque moment, à domicile notamment. Après on verra. Si je reviens, ce sera avec grand, grand plaisir », confie l’ancien joueur de l’OGC Nice dans un entretien accordé à L’Equipe .

«Si je pars sans avoir qualifié le club en C1, ce serait une saison inaboutie»