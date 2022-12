Mercato - OM : Voilà pourquoi la vente de l’OM a capoté

Thibault Morlain

Cela fait maintenant de très longs mois qu’il est question d’une vente de l’OM. Si rien n’a été officialisé à ce sujet, en coulisses, ça bougerait visiblement. Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, l’Américain tenterait bel et bien de toucher le pactole en se séparant du club phocéen. Mais encore faut-il trouver quelqu’un qui souhaite s’aligner sur le prix de McCourt pour l’OM.

Aujourd’hui, l’OM est la propriété de Frank McCourt. Mais pour encore combien de temps ? La vente du club phocéen est un sujet brulant qui ne cesse de revenir sur la table. Thibaud Vézirian persiste d’ailleurs à dire depuis plusieurs mois que la cession de l’OM est déjà bouclée. De son côté, Frank McCourt et son entourage ne cessent de démentir. Mais voilà qu’en coulisses, la vérité serait quelque peu différente…

Des Emiratis intéressés

Si Frank McCourt a répété à plusieurs reprises son intention de continuer à l’OM, il chercherait tout de même à vendre le club phocéen. Une vente qui aurait d’ailleurs pu se produire à l’été 2022. En effet, lors de l’émission GoneBack , Romain Molina a assuré que des Emiratis étaient intéressés par l’OM.

La folle demande de McCourt