Mercato - OM : Voilà pourquoi il a quitté l'OM

Arrivé lors du dernier mercato estival à l'OM en provenance de Grenade, Luis Suarez a déjà fait ses valises. En effet, le Colombien a été prêté à Almeria jusqu'à la fin de la saison. Un prêt d'ailleurs assorti d'une option d'achat de 8M€, qui peut devenir obligatoire. Voilà donc Suarez de retour en Espagne et il en a dit plus sur ce choix.

C'est rare pour le noter, mais Pablo Longoria s'est totalement trompé sur le mercato avec Luis Suarez. Recruté pour 10M€, le Colombien a été un flop à l'OM durant cette première partie de saison. Une décision radicale a alors été prise. Suarez a ainsi été envoyé en prêt à Almeria où il pourrait d'ailleurs rester puisque le club andalou dispose d'une option d'achat qui peut devenir obligatoire en cas de maintien en Liga.

« J'ai vu un projet excitant ici »

Après seulement quelques mois donc à l'OM, Luis Suarez a fait ses valises. Direction Almeria et l'Andalousie pour l'attaquant colombien. Et pour les médias de son nouveau club, le joueur prêté par l'OM en a dit plus sur son choix de rejoindre Almeria, confiant : « Je suis très content et excité de cette nouvelle étape à Almeria. J'ai vu un projet excitant ici et c'est pour cela que je suis impatient de jouer avec Almeria ».

