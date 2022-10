Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà les coulisses de cette opération de dernière minute de Longoria

Publié le 12 octobre 2022 à 05h00

Thibault Morlain

Il aura donc fallu attendre le dernier jour du marché des transferts pour voir Amine Harit faire son grand retour à l'OM. Déjà prêté la saison passé sur la Canebière, le Marocain a de nouveau été cédé par Schalke 04, cette fois avec une option d'achat. Une opération Harit à propos de laquelle on en sait un peu plus...

Le mercato estival a encore été très animé à l'OM. En effet, Pablo Longoria a multiplié les recrues et cela a bougé jusqu'au dernier jour sur la Canebière. C'est ainsi Amine Harit qui a retrouvé Marseille dans les dernières heures du marché. Déjà prêté la saison dernière, le joueur de Schalke 04 a encore été prêté, mais l'OM dispose cette fois d'une option d'achat. Toutefois, Harit était loin d'être la priorité de Pablo Longoria comme l'explique L'Equipe .

A défaut de Malinovskyi...

En effet, cet été, l'OM a longtemps cherché à faire venir Ruslan Malivoskyi, milieu offensif de l'Atalanta Bergame. Le plan était alors de faire venir l'Ukrainien dans le cadre d'un échange avec Cengiz Ünder. Problème, le Turc ne souhaitait pas quitter l'OM et a donc fait capoter l'opération. Cela a donc dû obliger Pablo Longoria à changer ses plans.

... l'OM rappelle Harit

Et c'est ainsi que le dossier Amine Harit a été rouvert à l'OM. Alors que le Marocain ne serait peut-être pas revenu si Jorge Sampaoli était toujours là, le voilà bel et bien au sein de l'effectif d'Igor Tudor. Harit n'attendait d'ailleurs que ça de faire son retour à l'OM. Pour cela, il aurait d'ailleurs refusé deux propositions. Mais plus le temps passait, plus le joueur de Schalke 04 y croyait de moins en moins. C'est finalement à la fin du mercato, suite à l'échec avec Malinovskyi, que l'OM s'est rapproché d'Amine Harit, bouclant ainsi son retour sur la Canebière, où il pourrait d'ailleurs s'inscrire sur le long terme.