Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Voilà comment Pablo Longoria a recruté son nouveau buteur !

Publié le 21 février 2022 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 21 février 2022 à 13h37

Recruté par l’OM durant le mercato hivernal alors qu’il était libre de tout contrat, Cédric Bakambu est revenu dans les moindres détails sur les coulisses de son arrivée au sein du projet McCourt et ses premiers contacts avec Pablo Longoria.

Même si la priorité de l’OM était bien de dégraisser durant le mercato de janvier, ce qui a été en partie réussi avec les départs de Jordan Amavi (OGC Nice) et Dario Benedetto (Boca Juniors), Pablo Longoria a réussi à boucler plusieurs renforts à moindre coût pour renforcer les rangs du club phocéen. C’est ainsi que Cédric Bakambu (30 ans), qui était arrivé en fin de contrat avec le club chinois de Beijing Guoan, s’est engagé libre avec l’OM jusqu’en juin 2023, et Longoria a donc réussi à faire venir à moindre coût un buteur de renom pour satisfaire les demandes de Jorge Sampaoli. Et dans un large entretien accordé au Canal Football Club dimanche, Bakambu s’est livré sur son arrivée à l’OM.

« Le président est venu me voir en bas de chez moi »

« Ç'a a été long pour moi parce que je n'avais pas de club. Le président est venu me voir en bas de chez moi au début du mois de décembre et il me dit : "j'ai envie que tu rejoignes le projet, que tu signes à l'OM". Franchement, j'ai tout de suite accroché. De par notre passé aussi... je sais qu'en Espagne il avait les yeux rivés sur moi. C'est lui qui m'a conseillé à Marcelino à l'époque où je signe à Villarreal. Il y avait une histoire. C'était long parce que c’était début décembre et je signe le 13 janvier. C'était une éternité pour moi. J'étais limite en mode : "Mais il m'a oublié Pablo là. Pourquoi mon téléphone il ne sonne plus ? Qu'est-ce qui se passe ? Le mercato a commencé". J'appelais mon agent tous les jours. J'étais comme un fou, donc quand ça s'est fait, c'était un immense soulagement », indique d’abord Cédric Bakambu sur les coulisses de sa signature à l’OM. Et le buteur international congolais, qui a déjà inscrit 2 buts en 3 matchs de Ligue 1 cette saison, semble vivre une intégration paisible sous ses nouvelles couleurs.

« Je m’attendais à voir un vestiaire plus froid »