Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas veut refaire un coup à la Alvaro Gonzalez !

Publié le 27 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

En quête de bons coups sur le marché des transferts pour l’été prochain, l’OM pourrait obtenir l’arrivée d’un défenseur du FC Porto en prêt avec option d’achat.

Alors que l’OM vit une période compliquée sur le plan financier et devrait présenter un déficit conséquent à l’issue de la saison, Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas devront se montrer très inventifs lors du prochain mercato. L’OM étant bien parti pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, il faudra donc recruter intelligemment, et le club phocéen pourrait tenter un joli coup au FC Porto.

L’OM sur Diogo Leite ?

Comme l’a révélé Foot Mercato dimanche, l’OM aurait des vues sur Diogo Leite, le défenseur central du FC Porto, et voudrait se le faire prêter avec une option d’achat fixée entre 7 et 8M€. Une opération qui n’est pas sans rappeler un certain Alvaro Gonzalez, recruté sous la même formule l’été dernier en provenance de Villarreal. Affaire à suivre…