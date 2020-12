Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se voit proposer une solution pour l’un de ses gros problèmes !

Publié le 17 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

Alors que l’OM s’est trompé avec Luis Henrique, un attaquant est toujours recherché. Et pour André Villas-Boas, une solution a été soufflée par Adil Rami.

Lors du dernier mercato, l’OM souhaitait s’offrir un nouvel attaquant. En effet, André Villas-Boas voulait une autre solution que Dario Benedetto. Devant, c’est finalement Luis Henrique qui a rejoint la Canebière. Or, le problème est que le Brésilien est plus un ailier et publiquement, Villas-Boas avait reconnu s’est trompé dans cette recherche d’un nouvel attaquant. C’est finalement en janvier que ce problème pourrait être résolu. Mais quelle pourrait être la solution ?

« Ça peut être intéressant »