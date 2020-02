Foot - Mercato - OM-

Mercato - OM : Villas-Boas, Rudi Garcia… Galtier se prononce sur le changement d’entraîneur !

Publié le 14 février 2020 à 18h15 par G.d.S.S.

Nommé en lieu et place de Rudi Garcia l’été dernier sur le banc de l’OM, André Villas-Boas a remis le club phocéen sur le droit chemin. Mais Christophe Galtier défend tout de même le bilan de son compatriote français.

Passé par l’OM entre octobre 2016 et juin 2019, Rudi Garcia aura connu des hauts et des bas au sein du club phocéen avant d’être finalement remplacé par André Villas-Boas l’été dernier. Et alors que les critiques fusent désormais chez les supporters de l’OM envers Garcia, qui a pris l’OL en mains, Christophe Galtier a évoqué ces deux profils ce vendredi en conférence de presse.

« Villas-Boas a obtenu l’adhésion des joueurs »