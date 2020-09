Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas reçoit un message clair pour son prochain gros dossier !

Publié le 3 septembre 2020 à 4h30 par A.M.

D'ici la fin du mercato, André Villas-Boas souhaite investir pour recruter un nouvel attaquant. Et Reims pourrait bien accepter de vendre Boulaye Dia.

Après avoir attiré trois joueurs sans débourser le moindre centime en indemnité de transfert (Gueye, Balerdi et Nagatomo), André Villas-Boas souhaite désormais investir sur un attaquant comme il l'a récemment expliqué : « Non, on ne cherche pas le même profil. On a fait un joueur en prêt, un joueur hors contrat, un joueur libre, je pense qu'on a l'argent pour investir dans ce poste. On a encore des options avec Valère et Marley mais on cherche un autre attaquant ». Et comme révélé par le10sport.com, l'OM s'intéresse à Boulaye Dia. Et le Stade de Reims lui a offert un bon de sortie.

Reims ne ferme par la porte pour Boulaye Dia