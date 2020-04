Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas rassuré pour cette figure du projet McCourt !

Publié le 28 avril 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait partie des éléments les plus anciens du projet McCourt au sein de l’OM, Jordan Amavi se verrait bien prolonger son contrat rapidement.

Recruté par l’OM en août 2017, à l’aube du projet McCourt, Jordan Amavi (26 ans) s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au sein du club phocéen. D’ailleurs, depuis le renvoi de Patrice Evra l’hiver suivant, Amavi est le seul latéral gauche de formation de l’OM et n’a plus jamais eu de concurrent direct. Et il semble vouloir continuer l’aventure sous les ordres d’André Villas-Boas…

Amavi voudrait prolonger

Comme l’a révélé L’Equipe lundi, Jordan Amavi se verrait bien prolonger son contrat actuel avec l’OM, qui court jusqu’en juin 2021. Attiré par la perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l’ancien latéral gauche de l’OGC Nice et d’Aston Villa n’a pas encore été approché par une prolongation, mais cette perspective le motiverait. Et André Villas-Boas conserverait donc son protégé.