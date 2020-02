Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas affiche un souhait fort pour l’avenir d’une pépite !

Publié le 17 février 2020 à 10h30 par A.D.

Alors qu’il vient de fêter ses 19 ans, Marley Aké a eu l’occasion de grappiller du temps de jeu cette saison. Après la victoire de l’OM face au LOSC ce dimanche soir, André Villas-Boas a lâché quelques indices sur l’avenir de sa pépite.

André Villas-Boas voit Marley Aké faire de grandes choses à l’OM dans les années à venir. Alors qu’il a soufflé ses 19 bougies en janvier, le jeune attaquant français a été lancé dans le grande bain cette saison par André Villas-Boas. Entré en jeu à la 64ème minute ce dimanche soir au stade Pierre-Mauroy (LOSC 1-2 OM), Marley Aké a une nouvelle fois gagner des points. Engagé jusqu’en juin 2022 avec l’OM, le natif de Béziers a encore le temps de s’imposer sous les couleurs ciel et blanches. En conférence de presse d’après-match, André Villas-Boas a promis un bel avenir à Marley Aké à l’OM.

«Avec lui, on a peut-être un futur joueur de l’OM»