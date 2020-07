Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a déjà choisi sa prochaine destination !

Publié le 11 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que son contrat avec l’OM court jusqu’en juin 2021, André Villas-Boas a jeté un froid sur son avenir à long terme en affichant son envie d’aller diriger un jour la sélection… du Japon !

Après le départ d’Andoni Zubizarreta en mai dernier, un long feuilleton s’en est suivi pour savoir si André Villas-Boas poursuivrait ou non l’aventure sur le banc de l’OM la saison prochaine. Finalement, l’entraîneur portugais a accepté de poursuivre cette expérience, mais il a refusé une prolongation de contrat soumise par Jacques-Henri Eyraud, et son bail actuel court donc jusqu’en juin 2021. D’ailleurs, interrogé vendredi dans les colonnes de L’Equipe, Villas-Boas a affiché son attirance pour une destination étrangère.

« J’ai de l’attirance pour le Japon »