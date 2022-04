Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une vente se profile pour Pablo Longoria !

Publié le 24 avril 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Alors que Frank McCourt veut faire rentrer de l’argent dans les caisses à l’OM, cet été, Pablo Longoria pourrait bien récupérer 1,5M€.

Si Pablo Longoria est très actif sur le marché des transferts, c’est avant tout dans le sens des arrivées que le président de l’OM se distingue. Pour ce qui est du dégraissage, cela est beaucoup plus compliqué. Pourtant, les consignes de Frank McCourt ces derniers mois auraient été claires, il fallait récupérer plusieurs millions d’euros. Cela sera-t-il possible cet été ? Alors que l’OM va perdre gros avec le départ libre de Boubacar Kamara, des liquidités pourraient toutefois rentrer.

Un transfert définitif pour Perrin ?