Mercato - OM : Une terrible annonce est lâchée pour ce coéquipier de Lewandowski

Pierrick Levallet

En quête d'un nouveau latéral droit, Pablo Longoria a suivi la Coupe du monde de très près. Le président de l'OM s'intéresserait notamment à Bartosz Bereszynski, qui a disputé le Mondial avec la Pologne. Cependant, le défenseur de la Sampdoria prendrait la direction du Napoli. Il devrait rejoindre les Azzurri en prêt et une option d'achat pourrait être incluse dans l'opération.

Depuis le début de saison, Igor Tudor a Jonathan Clauss et Issa Kaboré à disposition pour son couloir droit. Mais malgré cela, Pablo Longoria aimerait recruter un nouveau latéral sur ce côté. L’OM a été lié à Rick Karsdorp récemment. Mais le président marseillais lorgnerait également sur Bartosz Bereszynski, le Polonais qui s’est fait remarquer à la Coupe du monde. Cependant, le joueur de la Sampdoria devrait rester en Italie cet hiver.

Mercato - OM : Ce coéquipier de Lewandowski va échapper à Longoria https://t.co/bDbLEdmTf7 pic.twitter.com/hLvGm3mgHx — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Bereszynski prend la direction de Naples

D’après le Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport , Bartosz Bereszynski devrait rejoindre le Napoli. Un accord aurait été trouvé avec la Sampdoria autour d’un prêt de six mois. Fabrizio Romano nous apprend d’ailleurs que les Azzurri prépareraient les documents pour boucler l’arrivée du compatriote de Robert Lewandowski. Récemment, Gianluca Di Marzio a révélé qu’une option d’achat pourrait être incluse dans l’opération.

«Il va certainement à Naples avec le désir d'apporter sa contribution»