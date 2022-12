Mercato - OM : Ce coéquipier de Lewandowski va échapper à Longoria

Pierrick Levallet

En quête d'un autre latéral droit pour renforcer le couloir d'Igor Tudor, Pablo Longoria scruterait le marché des transferts. Le président de l'OM garderait ainsi un oeil sur Bartosz Bereszynski. Cependant, le Polonais devrait rester en Serie A. Le joueur de 30 ans serait en train de prendre la direction de Naples.

Malgré Jonathan Clauss et Issa Kaboré, l’OM penserait à renforcer son couloir droit. Dans cette optique, Pablo Longoria penserait à Rick Karsdorp, mais aussi à Bartosz Bereszynski. Le joueur de 30 ans s’est fait remarquer grâce à la Coupe du monde au Qatar aux côtés de Robert Lewandowski, qu’il a disputé avec la Pologne. Cependant, Pablo Longoria devrait se faire devancer dans ce dossier.

Bereszynski dans le viseur de Naples

Récemment, Il Mattino annonçait que Naples était intéressé par les services de Bartosz Bereszynski. Les Azzurri envisagerait un échange avec la Sampdoria pour pouvoir mettre la main sur le latéral droit polonais. Et les choses seraient en train de se mettre en place en faveur du club napolitain.

Un échange prend forme entre Naples et la Sampdoria