Mercato - OM : Une surprise à 25M€ ?

Axel Cornic

Alors que l’Olympique de Marseille a souhaité le pousser vers la sortie, Vitinha pourrait relancer sa jeune carrière en Serie A, avec le Genoa. En tout cas, on semble assez enthousiaste pour le moment en Italie à l’idée de voir l’attaquant portugais à l’œuvre, avec un premier match ce dimanche face à l’Atalanta.

Recruté à pris d’or il y a un an, Vitinha n’a jamais fait l’unanimité à l’OM. Ainsi, il a été poussé vers la sortie en toute fin du mercato hivernal et a été prêté au Genoa, qui pourra exercer une option d’achat de 25M€ pour le garder définitivement.

L’OM laisse filer Vitinha

Depuis l’accord trouvé entre le Genoa et l’OM, un grand vent de pessimisme souffle sur ce dossier, surtout à cause du montant de l’option d’achat de Vitinha. La plupart des observateurs assurent en effet que le club doyen de la Serie A ne la lèvera jamais et laissera donc le joueur repartir à l’OM.

Le Genoa se frotte les mains