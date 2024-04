Mercato - OM : Une signature bouclée en quelques heures !

Thibault Morlain

Quelques jours seulement après son départ de la tête de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset a rebondi à l'OM. Pour remplacer Gennaro Gattuso, le club phocéen a fait appel à celui qui était le fidèle adjoint de Laurent Blanc. Une signature de Gasset qui a d'ailleurs été bouclée en très peu de temps visiblement.

Et ça fait 4 entraîneurs pour l'OM cette saison ! Après Marcelino, Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso, c'est Jean-Louis Gasset qui a pris place sur le banc phocéen, ayant signé un contrat jusqu'à la fin de la saison. S'exprimant ce mercredi pour La Provence sur son arrivée à l'OM, Gasset a expliqué à quel point ça a été vite pour lui.



« Je n'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir »

« Si quelqu'un se dit qu'en trois mois je peux remettre un peu d'ordre, j'y vais. Je n'avais pas beaucoup de temps pour réfléchir, à 9h, on m'appelait. Il fallait dire oui ou non. J'ai pris la voiture, on est parti », a ainsi avoué Jean-Louis Gasset.

« Mais tu es fou ? »