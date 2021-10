Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros coup estival de Longoria bouclé grâce à Sampaoli ?

Publié le 31 octobre 2021 à 22h10 par D.M.

Interrogé sur son arrivée à l'OM, Cengiz Ünder a indiqué qu'il s'était entretenu avec Jorge Sampaoli. Bouillant sur le banc, le technicien argentin ne laisse pas indifférent et est parvenu à le rassurer.

Entraîneur de l’OM depuis mars dernier, Jorge Sampaoli a joué un rôle non négligeable dans le recrutement réalisé par le club marseillais. Le technicien argentin a travaillé étroitement avec son président Pablo Longoria pour renforcer l’équipe phocéenne. Arrivé cet été à l’OM, Luan Peres n’a jamais caché que l’entraîneur avait joué un rôle important dans son arrivée : « Évidemment, Sampaoli a été très important pour moi. Il a demandé que je vienne à l’OM ».

« Quand je l’ai eu au téléphone, je ressentais son énergie »