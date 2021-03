Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue à 12M€ est réclamée par le vestiaire !

Publié le 7 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Arrivé à l’OM durant le mercato hivernal sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Pol Lirola est déjà réclamé par Alvaro Gonzalez qui souhaite le voir transféré définitivement en fin de saison.

« Pour l'instant je ne pense qu'à bien jouer et on verra en juin si le club me gardera, mais je suis très heureux ici », indiquait récemment Pol Lirola sur son avenir incertain, alors que l’OM dispose d’une option d’achat de 12M€ assortie au prêt du latéral droit espagnol de la Fiorentina. D’ailleurs, certains membres du vestiaire de l’OM à l’image de son compatriote Alvaro Gonzalez souhaitent que Lirola soit recruté définitivement l’été prochain.

« J’espère que Lirola va rester »