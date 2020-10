Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une pépite brésilienne va échapper à Longoria !

Publié le 5 octobre 2020 à 17h45 par La rédaction mis à jour le 5 octobre 2020 à 17h51

Annoncé du côté de l’OM, Marcos Paulo devrait prolonger son contrat avec Fluminense avant d’être prêté au Torino.

Malgré de grandes difficultés financières, l’OM est parvenu à se renforcer durant ce mercato et notamment en attaque. A la recherche d’un joueur capable de suppléer Dario Benedetto, le club marseillais s’est offert Luis Henrique qui évoluait la saison dernière à Botafogo. Mais les dirigeants marseillais n’auraient pas voulu s’arrêter en si bon chemin et auraient activé la piste Marcos Paulo. Coordinateur technique des U17 de Fluminense, Duilio avait même assuré que l’attaquant de 19 ans allait rejoindre l’OM : « C'est un joueur très difficile à marquer. Les fans de Fluminense ont été très contrariés par son départ (Evanilson), mais le club traverse une période financière difficile. Nous devons nous débarrasser de nos bijoux. Maintenant, Marcos Paulo partira pour Marseille et il y a quelques jours nous avons signé un contrat professionnel avec Gabriel Lira, qui n'a que 16 ans ».

Direction le Torino pour Marcos Paulo

Alors que le mercato se termine dans quelques heures, l’OM pourrait finalement être contraint de tirer un trait sur Marcos Paulo. Selon le journaliste italien Matteo Pedrosi, l’attaquant brésilien devrait finalement arriver en Europe, mais pour rejoindre l’Italie. Le joueur, sous contrat jusqu’en 2021 avec Fluminense, devrait rallonger son bail avec le club brésilien avant d’être prêté avec obligation d’achat au Torino. Le contrat devrait être signé dans les prochaines heures.