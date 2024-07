Mercato - OM : Une offre est partie pour cette star !

Amadou Diawara

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang a annoncé son départ, l'OM de Pablo Longoria penserait à rapatrier Alexis Sanchez pour pallier son départ. Toutefois, le club phocéen serait en concurrence avec l'Udinese sur ce dossier. D'ailleurs, les Bianconeri auraient déjà formulé une offre pour boucler le retour d'Alexis Sanchez lors de ce mercato estival.

Ce mercredi après-midi, Pierre-Emerick Aubameyang a lâché une bombe. Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026, la star gabonaise de 35 ans a annoncé son départ de l'OM. « MERCI MARSEILLE. J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais », a écrit Pierre-Emerick Aubameyang sur son compte Instagram.

L'Udinese veut rapatrier Alexis Sanchez

Pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang, l'OM de Pablo Longoria penserait à rapatrier Alexis Sanchez, qui a joué à Marseille lors de la saison 2022-2023. Toutefois, le club phocéen doit se frotter à l'Udinese sur ce dossier.

L'Udinese a fait une proposition à Alexis Sanchez

Selon les informations de Sky Sport, l'Udinese souhaiterait boucler le retour d'Alexis Sanchez lors de ce mercato estival. D'ailleurs, les Bianconeri auraient déjà formulé une offre à la star chilienne de 35 ans. Malheureusement pour le PSG, le LOSC serait également sur les traces d'Alexis Sanchez, qui est libre de tout contrat depuis le 1er juillet.